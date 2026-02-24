Una vita spezzata dalle braccia di una bestia | a Cornelia scritte in arabo in ricordo del 21enne ucciso a coltellate

Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed ha perso la vita a causa di una lite tra due giovani egiziani a Cornelia. Durante un diverbio, uno dei due ha estratto un coltello e ha colpito il 21enne, che è morto poco dopo in ospedale. La polizia ha arrestato il sospettato mentre cercava di fuggire dalla zona. La scena si è conclusa con fiori e scritte in arabo lasciate nel luogo dell’incidente. La comunità si stringe intorno ai familiari della vittima.

Sul luogo dell'omicidio sono stati inoltre posizionati dei fiori. Per la morte di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed sono state arrestate tre persone Fiori e scritte in ricordo di Mohammed Hegazy Ibrahim Elsayed, il ragazzo egiziano di 21 anni ucciso domenica pomeriggio con una coltellata da un connazionale poi fermato mentre tentava di allontanarsi da Roma. Le frasi sono comparse nei pressi del supermercato Pewex, che si trova fra piazza San Giovanni Battista de La Salle e la circonvallazione Cornelia, dove il giovane è morto dopo essere stato colpito con una coltellata al cuore. Incensurato, la vittima è stata uccisa da un 23enne egiziano, Alsahid Salama Jazar, che dopo aver ucciso il giovane con un coltello estratto dalle scarpe ha abbandonato l'arma e si è diretto alla stazione Tiburtina, dove con un treno cercava di allontanarsi dalla Capitale. 🔗 Leggi su Romatoday.it

Arrestata una quinta persona per l’omicidio di Mohamed Elsayed, il 21enne ucciso a coltellate ad AbbiategrassoI carabinieri di Abbiategrasso hanno arrestato una quinta persona sospettata di aver partecipato all’omicidio di Mohamed Elsayed, il ragazzo di 21 anni ucciso a coltellate ad aprile.

Giovani, una vita spezzata tra i banchi di scuolaLa violenza tra i giovani rappresenta una realtà difficile da ignorare.

