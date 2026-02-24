una vita per gli alunni addio a giulia carini storica prof del classico

Giulia Carini ha perso la vita a causa di una malattia, lasciando un segno profondo tra studenti e colleghi. Da oltre vent’anni insegnava storia e filosofia al liceo Classico, dedicando ogni giorno la sua passione agli alunni. La sua morte ha suscitato dolore tra chi apprezzava la sua dedizione e il suo modo di coinvolgere gli studenti. Le sue lezioni e il sorriso rimarranno impressi nelle memorie di molti. La scuola si prepara a ricordarla.

Amici e familiari hanno dato ieri l’ultimo saluto a Giulia Carini, nota insegnante di storia e filosofia, nipote del medico, poeta e politico Aldo Spallicci, suo nonno materno. Carini è deceduta venerdì mattina all’Hospice di Forlimpopoli. Nata il 17 agosto 1942 a Milano, dove la sua famiglia era sfollata, era tornata presto a Forlì con il padre Gastone e la mamma Ada dove aveva compiuto tutto il percorso di studi, dalle elementari fino al Liceo Classico. Terminato il quale si iscrive a Bologna alla facoltà di filosofia, la materia che più l’affascina: si laurea a metà degli anni ‘60, quasi in contemporanea con la nascita di sua figlia Elena nel 1965, seguita da Sandra un anno più tardi, poi da Martina nel ’70 e da Marcello nel ’72. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

