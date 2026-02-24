Una tarantella per Nora | Ibsen rivive all’Officina Pasolini

Una rappresentazione ispirata a Ibsen ha animato la scena dell’Officina Pasolini, portando in vita Nora con musica e danza. La causa è un’esercitazione scenica che reinventa il classico, coinvolgendo attori e musicisti in un’atmosfera vibrante. La performance si svolge in un ambiente all’aperto, dove il pubblico può seguire da vicino ogni movimento. La scena si anima con ritmo e passione, mantenendo vivo il dialogo tra tradizione e innovazione.

Cosa: Una tarantella per Nora, esercitazione scenica liberamente ispirata a Casa di bambola di Henrik Ibsen.. Dove e Quando: Teatro Eduardo De Filippo, Roma; venerdì 27 e sabato 28 febbraio alle ore 17:00.. Perché: Una rilettura corale e antropologica che esplora il desiderio di emancipazione femminile attraverso il ritmo liberatorio della danza del Sud.. L'universo claustrofobico e borghese di Henrik Ibsen incontra il calore ancestrale del Sud Italia sul palco del Teatro Eduardo De Filippo. L' Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, Laboratorio di Alta formazione artistica della Regione Lazio sotto la direzione di Tosca, presenta un progetto ambizioso che vede protagonista la sezione Teatro coordinata da Massimo Venturiello.