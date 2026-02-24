Una serra nell’orto didattico Gli alunni la useranno anche d’inverno

Una nuova serra nell’orto didattico nasce per dare agli studenti un luogo di lavoro anche durante i mesi freddi. La causa è la volontà di prolungare le attività all’aperto e migliorare la crescita delle piante coltivate. La struttura sarà posizionata nel cortile della scuola e permetterà ai bambini di imparare le tecniche di coltivazione tutto l’anno. La realizzazione si inserisce in un progetto di educazione ambientale già avviato.

Verrà installata una serra nell’orto didattico della scuola elementare Nerucci nel centro del paese. Consentirà agli alunni di svolgere attività nell’orto anche d’inverno e favorirà anche la crescita degli ortaggi coltivati. L’acquisizione della serra, già disposta dal Comune, rientra in un più vasto accordo tra il Comune e la Fondazione delle Comunità Pistoiesi che prevede "di promuovere congiuntamente le attività connesse alla riqualificazione del Parco Pertini nella zona dell’Aringhese". L’accordo prevede di dotare il parco di servizi igienici senza barriere architettoniche e di allestire nel parco una struttura in legno di 80 metri quadrati dove si possano svolgere attività anche con il maltempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Ittiri: Riqualificazione Parco Rimembranze, tra inclusione, fitness e orto didattico per la comunità.A Ittiri, il Comune avvia la ristrutturazione del Parco delle Rimembranze per creare un luogo più vivibile e accessibile, coinvolgendo cittadini di tutte le età.

Progetto ’Coltiviamo il futuro’. L’orto insegna le regole della vita. Gli alunni diventano agricoltoriIl progetto ’Coltiviamo il futuro’ è nato dall’idea di coinvolgere gli studenti di Cinigiano in un’attività pratica.

L’Orto del Sorriso, oggi il taglio del nastro per la realizzazione di una serra solareTaglio del nastro oggi (alle 15) in via Calabria all’Orto del Sorriso per l’inaugurazione del cantiere per la realizzazione di una serra solare. Un luogo che servirà per accogliere, condividere e ... ilrestodelcarlino.it

Il Progetto Scipione. Banco BPM dona una serra ai giovani dell’associazioneUna serra per l’Associazione Progetto Scipione che rende indipendente dalle condizioni climatiche la coltura dell’orto invernale; si tratta di un laboratorio, senza finalità economiche, importante per ... lanazione.it

I militari hanno scoperto una piccola serra perfettamente organizzata e funzionante: all’interno erano coltivate otto piantine di cannabis indica Scopri tutti i dettagli nell'articolo completo e non perderti le informazioni più importanti. - facebook.com facebook