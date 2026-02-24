Una serata dedicata a Chopin | Mikhail Pletnev all’Auditorium Manzoni

Mikhail Pletnev si esibisce all’Auditorium Manzoni per celebrare Chopin, dopo aver vinto il concorso Tchaikovsky nel 1978. La sua presenza attira l’attenzione di molti appassionati, perché porta sul palco un repertorio dedicato al compositore polacco. L’evento si svolge venerdì 27 febbraio alle 20, attirando un pubblico curioso di ascoltare le sue interpretazioni. La serata si preannuncia un momento speciale per gli amanti della musica classica.

Abbiamo visto le prove generali di Sanremo: Serena Brancale inarrivabile. Boato per Sal Da Vinci, tormentone Ditonellapiaga Una serata interamente dedicata a Chopin segna il ritorno sul palco del TCBO dell’acclamato virtuoso russo del pianoforte Mikhail Pletnev – Primo Premio al Concorso Cajkovskij nel 1978 – che, venerdì 27 febbraio alle ore 20.30 all’Auditorium Manzoni, esegue i Concerti per pianoforte e orchestra n. 1 e n. 2 del compositore polacco, proposti nell’arrangiamento orchestrale realizzato dallo stesso Pletnev. Sul podio, al suo debutto con la Fondazione lirico-sinfonica felsinea, sale Dian Tchobanov, attuale Direttore Musicale Generale dell'Opera di Stato di Plovdiv. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Il ritorno di Mikhail Pletnev: al Verdi la musica del geniale pianista russoIl ritorno di Mikhail Pletnev al Teatro Verdi di Trieste il 16 febbraio alle 20.

