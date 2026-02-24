Una psicologa di Chieti alle olimpiadi di Milano-Cortina 2026 | Penso che racconterò a figlia e nipoti il grande onore che mi è toccato

Francesca Di Sipio, psicologa di Chieti, ha preso parte alle olimpiadi Milano-Cortina 2026 per il suo ruolo di supporto agli atleti. La sua presenza nasce dall’impegno nel collaborare con lo staff e i partecipanti, offrendo assistenza psicologica durante l’evento. Ha incontrato molte persone e condiviso momenti intensi, che sicuramente racconterà a sua figlia e alle nipoti. La sua esperienza si inserisce in una grande manifestazione sportiva, che coinvolge migliaia di partecipanti.

Di Sipio ha affidato alla sua pagina Facebook parole di orgoglio, commozione e felicità in merito alla recente partecipazione ai giochi olimpici Francesca Di Sipio, psicologa di Chieti, ha partecipato alle olimpiadi Milano-Cortina 2026. Membro del direttivo della Aps festival Rocky Marciano ets, è stata impegnata nei giorni scorsi con atleti e staff, che hanno preso parte a questa grande manifestazione sportiva. Il direttivo del festival ha espresso tutta la stima e la gioia nel sapere che una delle persone più attive nell’organizzazione abbia avuto la possibilità di essere parte attiva delle olimpiadi invernali. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Leggi anche: Arianna Fontana portabandiera alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026: “Un onore, dà una grande carica”

Giulia Murada, una figlia d’arte a Milano Cortina: “Sudoku, parole crociate e un papà coach per il mio sogno alle Olimpiadi”Giulia Murada ha scoperto la passione per lo sci alpinismo grazie a suo padre Ivan, allenatore e ex atleta.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Caso famiglia del bosco, bufera sulla psicologa: la Garante pronta ad attivare gli strumenti previsti dall’ordinamento; Famiglia nel bosco, la psicologa dei genitori rischia una denuncia per incompatibilità; Famiglia nel bosco, lo psicologo Cantelmi: Perplessità sulla gestione dei test nella perizia; Famiglia nel bosco, la psicologa dei test nel mirino della difesa: È inesperta e imparziale sui social.

Famiglia nel bosco, parla la psicologa Valentina Garrapetta: Le mie critiche personali, non da professionistaLa psicologa Valentina Garrapetta si è espressa in merito alla polemica nata da alcuni suoi post contro la famiglia del bosco ... fanpage.it

Famiglia nel bosco, la psicologa dei genitori rischia una denuncia per incompatibilitàDall’esperta, nominata dalla perita del Tribunale (Simona Ceccoli), e che avrebbe iniziato la propria attività nemmeno 4 anni fa, spuntano condivisioni inopportune su Facebook ... msn.com

Milano-Cortina 2026: Giochi Olimpici e Paralimpici - @MinisteroDifesa difesa.it/primopiano/mil… @GuidoCrosetto @andreaabodi @SportGoverno @milanocortina26 @Olympics @ana_web @Coninews @CIPnotizie @Fisiofficial @Fisipofficial @ItaliaTea x.com

Le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina hanno fatto qualcosa che nessuna strategia di marketing avrebbe potuto fare: hanno lasciato che fosse il mondo a parlare bene dell’Italia. Atleti di 90 nazioni hanno narrato sui loro social l'Italia e le sue meraviglie. Han - facebook.com facebook