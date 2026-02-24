Una notte mille ricordi | a Sanremo la performance di Tiziano Ferro segna il Festival

Tiziano Ferro ha portato sul palco di Sanremo i suoi successi più amati, coinvolgendo il pubblico in una lunga serata di musica. La sua presenza ha attirato l’attenzione di migliaia di persone, che hanno cantato a squarciagola le sue canzoni. La scelta di esibirsi in questa occasione ha fatto riscoprire l’energia e l’emozione di un grande artista. La serata si conclude con un entusiasmo che non si spegne facilmente.

Sanremo, Tiziano Ferro arriva come super ospite, tutta l’Ariston canta i migliori successi insieme all’artista. Certe voci non tornano soltanto: riaprono stanze della memoria collettiva. Il ritorno di Tiziano Ferro al Festival di Sanremo come super ospite non è stato semplicemente un momento televisivo, ma un cortocircuito emotivo capace di unire generazioni, cicatrici e rinascite. Sul palco del Teatro Ariston non è salito soltanto un artista. È salito un pezzo di storia della musica italiana degli ultimi venticinque anni. E lo ha fatto con quella combinazione di pudore e potenza che da sempre lo contraddistingue: voce vellutata, presenza intensa, nessun bisogno di effetti speciali. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Sanremo 2026, Tiziano Ferro apre il Festival: l’annuncio di Conti che emoziona i fanCarlo Conti sorprende i fan e annuncia su Instagram che Tiziano Ferro sarà il superospite di apertura del Festival di Sanremo 2026, in programma martedì 24 febbraio.

Tiziano Ferro torna al Festival di Sanremo: è il super ospite della prima serataTiziano Ferro torna al Festival di Sanremo.

L'Ariston non riesce a trattenersi quando lui, ancora da dietro le quinte, canta: “Ti scatterò una foto”. Venti milioni di dischi venduti in tutto il mondo, non sono un caso. Tiziano Ferro si è prende l'Ariston con la sua professionalità ed eleganza, in un medley delle - facebook.com facebook

#Sanremo2026. ll medley di Tiziano Ferro è previsto alle ore 22:30. L'esibizione prevede: “Ti scatterò una foto”, “La differenza tra me e te”, “Lo stadio” e “Perdono”. Dopo uno scambio di battute con Conti, l'artista torna in scena con “Sono un grande”. x.com