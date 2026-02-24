Una madre di Niscemi commuove il Presidente Mattarella | Lo chiedo con cuore in mano fate presto – Il video

Una madre di Niscemi, sconvolta dalla preoccupazione per il futuro del figlio, ha chiesto con urgenza al Presidente di intervenire subito per mettere in sicurezza un’area pericolosa. La donna ha parlato con il cuore in mano, sperando che le autorità agiscano senza ritardi. La sua richiesta nasce dalla paura di nuovi incidenti e dalla volontà di proteggere chi le sta a cuore. La scena ha suscitato molta emozione tra i presenti.

(Agenzia Vista) Caltanissetta, 23 febbraio 2026 "Lei è qua e la ringrazio tantissimo, però glielo chiedo col cuore in mano di fare al più presto affinché l'unica strada percorribile che abbiamo, venga messa in sicurezza. Io l'anno scorso, nel 2025, ho perso una bambina di 9 anni, sono una mamma con un cuore addolorato, lei era Aurora e rimarrà Aurora per sempre. La stimo come persona e la ringrazio di essere venuto ma bisogna fare al più presto, perché venerdì c'è stato un altro incidente, in un anno ce ne sono stati 9. Io percorrevo quella strada e quella mattina con tutti i miei tre bambini" così una mamma di Niscemi che ha perso una figlia ha detto rivolgendosi al Presidente Mattarella durante la sua visita a Niscemi. 🔗 Leggi su Open.online

Mattarella a Niscemi dopo il disastro, una donna lo avvicina: "Ho perso una figlia, le parlo col cuore in mano, fate presto"

Il Presidente Mattarella incontra la popolazione di Niscemi

Una madre di Niscemi commuove il Presidente Mattarella: Lo chiedo con cuore in mano, fate presto

Niscemi, le maestre ci hanno consolato: il rientro in classe dopo la frana e la scuola come presidio di speranza. Abbiamo sentito bambini, maestre e genitori. Video servizioOrizzonte Scuola si è recato a Niscemi, nel cuore di una comunità segnata dalla frana, per ascoltare direttamente la voce di bambini, docenti, genitori e dirigente scolastica. Tra aule rimodulate e ab ... orizzontescuola.it

