Una Hotels Barford nell’èlite Fiba È il quinto marcatore del torneo

Jaylen Barford si distingue come il quinto miglior marcatore della Fiba Europe Cup, grazie alla sua costante crescita offensiva. La sua abilità nel segnare punti ha contribuito a far salire la Pallacanestro Reggiana nella classifica generale. Barford ha mostrato una grande determinazione in campo, soprattutto nelle ultime partite, dove ha messo a segno canestri decisivi. La sua presenza continua a rafforzare le ambizioni della squadra in questa competizione.

Jaylen Barford nell’élite dei realizzatori della Fiba Europe Cup. Continua la crescita della guardia della Pallacanestro Reggiana che in questa stagione ha aumentato la propria produzione offensiva, trascinando spesso e volentieri la truppa biancorossa. L’esterno classe ’96, nato a Jackson (Tennessee), è sempre stato uno ‘scorer’ di buonissimo livello, ma in questo secondo anno con la canotta della Una Hotels sta probabilmente mostrando il suo lato migliore. Oltre ad essere ulteriormente cresciuto nella fase offensiva, ‘JB’ non ha mollato di un centimetro in difesa, dove l’anno scorso si era spesso immolato anche per coprire le ‘distrazioni’ di Cassius Winston. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

In Fiba Cup la Una Hotels sa ancora vincereIn una sfida avvincente di Fiba Cup, Cedevita ha conquistato una vittoria fondamentale contro Reggio Emilia, con un punteggio di 94-90.

Blitz della Una Hotels Reggio Emilia contro Venezia grazie al trio Caupain-Barford-ThorLa Una Hotels di Reggio Emilia ha vinto contro Venezia il 15 febbraio 2026, perché ha giocato con grande determinazione e ha sfruttato gli errori degli avversari.

Finale da thriller: impresa della Una Hotels che vince a Venezia 81-79MESTRE – La Pallacanestro Reggiana, prima della pausa per le Final Eight, batte al Taliercio la Reyer Venezia per 81-79, una delle squadre al momento più in forma del campionato, al termine di una gar ... reggionline.com

Reggio vince con merito al Taliercio. La squadra di Priftis tiene a soli 79 punti il migliore attacco della Serie A e domina a rimbalzo offensivo. I 20 punti di Caupain, i 18 di Barford e i 13 con 6 rimbalzi di Thor: la Pallacanestro Reggiana espugna il PalaTaliercio - facebook.com facebook