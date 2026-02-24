Una giornata a cinque cerchi | I valori olimpici e la scuola con i campioni attuali e passati

Una giornata a cinque cerchi si è tenuta ieri al Teatro Pacini a Pescia, promossa per promuovere i valori olimpici tra gli studenti. Le classi del triennio dell’Istituto tecnico Anzilotti hanno ascoltato testimonianze di campioni attuali e passati, che hanno condiviso le proprie esperienze sportive e di vita. La manifestazione mira a coinvolgere i giovani e a rafforzare il senso di fair play e rispetto. La partecipazione è stata numerosa e attenta.

PESCIA Una giornata a cinque cerchi. Si è svolta ieri al Teatro Pacini la manifestazione " Valori olimpici a scuola ", a cui hanno partecipato le classi del triennio dell' Istituto tecnico Anzilotti, accompagnati dai loro docenti e dalla preside Alessia Bechelli. Presenti anche il sindaco Riccardo Franchi (che ha consegnato agli ospiti il gagliardetto della città di Pescia) e l'assessore Giacomo Ghilardi. Ha presentato l'evento Simone Gorelli di EFT Toscana, l'Equipe Formativa Territoriale che promuove azioni di formazione per docenti e studenti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, mentre Marcello Cannetiello e Veronica Riva hanno illustrato i progetti di OVEP (Olympic Values Education Programme).

