Una domenica bella a metà La Recanatese piace ansia per la classifica

La Recanatese ha avuto una buona prestazione domenicale, ma la preoccupazione principale resta la posizione in classifica. La squadra ha mostrato miglioramenti sul campo, creando diverse occasioni da goal e coinvolgendo i tifosi. Tuttavia, la pressione legata ai punti necessari per mantenere la categoria pesa sulle scelte degli allenatori. La squadra si prepara ora alla prossima sfida, consapevole di dover migliorare ancora.

Se non fossero per le esigenze della classifica che, in questo momento, hanno la priorità su qualsiasi altra cosa, la domenica della Recanatese sarebbe da archiviare positivamente. All’inizio del match contro l’ Atletico Ascoli, per la verità, certi spettri avevano rifatto capolino con una duplice occasione per gli ospiti, tra cui una maturata in conseguenza della solita palla inattiva con Forgione ad anticipare di testa un distratto Cocino. Man mano che scorrevano i minuti però la terza linea giallorossa si è riassestata ed alla blasonata compagine picena che sfoderava una panchina extralusso con, tra gli altri, Maio e gli ex Nonni e Minicucci, non è stato concesso nulla e pure sul rigore assegnato ci sarebbe molto da ridire. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Una domenica amara. Vecchio: "La Recanatese ha dato tutto, ma con certe squadre paghi ogni errore»Una domenica amara per la Recanatese, che ha dato tutto sul campo, ma ha subito le conseguenze di errori fatali contro una squadra di livello superiore come il Teramo.

Giallorossi rimontano la Sammaurese. Recanatese, pericolo scampato. Il pareggio accontenta a metàNella sfida tra Giallorossi e Sammaurese, i primi hanno rimontato lo svantaggio, portando a casa un punto che lascia ambigui gli entusiasmi.

