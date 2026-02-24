Una Canzone per la Vita | sul palco del Candiani la forza della musica per la prevenzione

Una canzone per la vita si tiene al centro culturale Candiani, attirando il pubblico con musica dal vivo. L’evento, organizzato dall’Associazione ANVOLT, mira a raccogliere fondi per la prevenzione dei tumori. Oltre alle esibizioni musicali, ci sono interventi di professionisti sanitari che parlano di importanza della diagnosi precoce. La serata coinvolge molti volontari e appassionati, che condividono l’obiettivo di diffondere consapevolezza sulla salute. La musica si unisce alla solidarietà in questa iniziativa.

Domenica 8 marzo alle ore 18.30 l’Auditorium del Centro Culturale Candiani ospiterà Una Canzone per la Vita, concerto benefico promosso dall’Associazione ANVOLT (Associazione Nazionale Volontari Lotta contro i Tumori) – Delegazione di Mestre. Protagonista sul palco sarà Federico Poggipollini, storico chitarrista di Ligabue ed ex componente dei Litfiba, che si esibirà insieme al collettivo LaLadra, progetto nato dalla collaborazione con Susie Regazzi e attualmente in tournée. Un incontro artistico che fonde suggestioni punk e new wave con una scrittura intensa e contemporanea, dando vita a un live essenziale e coinvolgente, costruito attorno alla forza espressiva di chitarra e voce. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

