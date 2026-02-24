Un testimone decisivo Parla l’afghano con la dose a 20 metri dalla scena | Zack era disarmato

L'afghano con la dose a 20 metri dalla scena afferma che Zack era disarmato, chiarendo la dinamica dell'episodio. La sua testimonianza arriva dopo che gli agenti del commissariato Mecenate hanno arrestato un pusher bengalese vicino a una tenda improvvisata, poco prima delle 17.30 del 26 gennaio. La dichiarazione del testimone rivela dettagli importanti sulla situazione, che potrebbero influenzare le indagini in corso.

Milano, 24 febbraio 2026 –  Sono quasi le 17.30 del 26 gennaio. Gli agenti dell’Investigativa del commissariato Mecenate hanno appena arrestato un pusher bengalese vicino a una tenda di fortuna. “Oltre all’arrestato – metterà a verbale uno dei poliziotti –, erano presenti almeno due o tre tossicodipendenti”. Tra loro c’è un cittadino afghano che si sta preparando una dose di ’roba‘ da iniettarsi: gli agenti lo vedono, ma non verrà mai identificato. Arriva sulla scena Carmelo Cinturrino, che da piazzale Corvetto, dove stava svolgendo un servizio in straordinario programmato, si è spostato in via Impastato dopo aver sentito via radio che i colleghi hanno bloccato lo spacciatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

