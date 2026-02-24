L'afghano con la dose a 20 metri dalla scena afferma che Zack era disarmato, chiarendo la dinamica dell'episodio. La sua testimonianza arriva dopo che gli agenti del commissariato Mecenate hanno arrestato un pusher bengalese vicino a una tenda improvvisata, poco prima delle 17.30 del 26 gennaio. La dichiarazione del testimone rivela dettagli importanti sulla situazione, che potrebbero influenzare le indagini in corso.

Milano, 24 febbraio 2026 – Sono quasi le 17.30 del 26 gennaio. Gli agenti dell’Investigativa del commissariato Mecenate hanno appena arrestato un pusher bengalese vicino a una tenda di fortuna. “Oltre all’arrestato – metterà a verbale uno dei poliziotti –, erano presenti almeno due o tre tossicodipendenti”. Tra loro c’è un cittadino afghano che si sta preparando una dose di ’roba‘ da iniettarsi: gli agenti lo vedono, ma non verrà mai identificato. Arriva sulla scena Carmelo Cinturrino, che da piazzale Corvetto, dove stava svolgendo un servizio in straordinario programmato, si è spostato in via Impastato dopo aver sentito via radio che i colleghi hanno bloccato lo spacciatore. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Terrore e sangue a Minneapolis, parla una testimone: “Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria”Un testimone anonimo ha dichiarato che Alex Pretti era disarmato prima della sparatoria avvenuta a Minneapolis, durante un intervento delle forze dell'ICE.

Minneapolis, agenti federali uccidono un uomo in strada. Un testimone: «Era disarmato»Un episodio di violenza ha coinvolto agenti federali a Minneapolis, dove un uomo disarmato è stato ucciso in strada.

Argomenti correlati

Un testimone decisivo. Parla l’afghano con la dose a 20 metri dalla scena: Zack era disarmato; Ricorso Inammissibile: quando la Cassazione conferma; Serena Mollicone, la testimonianza del maresciallo Gabriele Tersigni: Tuzi mi confidò di averla vista entrare nella caserma di Arce; Bambino col cuore bruciato, uno dei superesperti al Monaldi: Intervento bis è rischioso. Ma il cervello non ha danni.

Un testimone decisivo. Parla l’afghano con la dose a 20 metri dalla scena: Zack era disarmatoUn tossicodipendente ha riferito che Mansouri, ucciso dall’agente Carmelo Cinturrino a Rogoredo, stava impugnando una pietra. E un altro pusher era al telefono con lui su Whatsapp al momento del colpo ... ilgiorno.it

Amica9 Tv. . “Testimone vivente di una certa magistratura, sì al referendum”: parla l’ex sindaco di #Trani Gigi Riserbato #referendum #REFERENDUMGIUSTIZIA - facebook.com facebook

#Garlasco: parla il testimone che ha ritrovato la scarpa nel 2008 #Mattino5 x.com