Un regolamento senza visione Gli ambientalisti critici sul verde

Il regolamento sul verde ha suscitato critiche perché, secondo gli ambientalisti di Arca e Federico Cenderelli del comitato Si R-Esiste, manca di una visione chiara. La loro insoddisfazione deriva dal fatto che il testo non affronta adeguatamente la tutela degli spazi pubblici e rischia di favorire interessi privati. In particolare, contestano l’assenza di misure concrete per la manutenzione e la tutela delle aree verdi esistenti. La discussione continua tra le parti coinvolte.

© Lanazione.it - "Un regolamento senza visione". Gli ambientalisti critici sul verde

Il regolamento del verde non piace agli ambientalisti di Arca e non piace a Federico Cenderelli del comitato Si R-Esiste. "Le criticità sono numerose. Sugli abbattimenti – scrive Florida Nicolai di Arca -. non è previsto alcun obbligo di indagini strumentali, ma basta la valutazione visiva. Il verde privato, pur svolgendo funzioni pubbliche, viene regolato con strumenti deboli. C’è poi un errore metodologico: secondo le linee guida nazionali, il Piano del verde dovrebbe precedere il regolamento, definendo obiettivi e risorse, mentre il regolamento dovrebbe tradurre quella strategia in norme operative. 🔗 Leggi su Lanazione.it Ex Eridania, gli ambientalisti contro il taglio di alberi nella garzaia: "Salviamo il polmone verde urbano"Gli ambientalisti di Forlì tornano a protestare contro il taglio degli alberi nella garzaia vicino all’Ex Eridania. Meloni e Vance, "comune visione su sicurezza energetica e minerali critici"Giorgia Meloni ha incontrato oggi a Milano il vicepresidente degli Stati Uniti, Vance. Argomenti correlati Un regolamento senza visione. Gli ambientalisti critici sul verde; Welfare e Terzo Settore: bene il regolamento, ma serve una visione; REGOLAMENTO PARCHEGGI GUIDETTI: NO IDEOLOGIA, MA ORGANIZZAZIONE; Atrani, il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento comunale per la tutela della vitalità urbana. Tinti (PD Fano): “Welfare e Terzo Settore: bene il regolamento, ma serve una visione” - facebook.com facebook Laveno, urbanistica: «Certezza delle regole, lavoro e nuova visione» x.com