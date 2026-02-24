Un Ponte Per presenta Adwa Una vittoria africana al Cinema Aquila

Un Ponte Per organizza una proiezione di “Adwa. Una vittoria africana” al Cinema Aquila, in risposta alla richiesta di istituire una Giornata della Memoria per le vittime del Colonialismo italiano. La serata mira a sensibilizzare il pubblico sul ruolo storico dell’Etiopia e sulla battaglia di Adwa del 1896. L’evento include anche un dibattito con esperti e testimoni, per approfondire il significato di quella vittoria. La sala si riempie di cittadini interessati alla memoria storica.

Una serata all'insegna del cinema e della memoria, nell'ambito della campagna per l'istituzione di una Giornata della Memoria per le Vittime del Colonialismo italiano: il 1 marzo a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, Un Ponte Per ha organizzato la proiezione del film "Adwa. Una vittoria africana" (97', EtiopiaUsa, 1999) del regista etiope Hailé Gerima, che sarà in collegamento da Washington.Il film, che sarà proiettato in occasione del 130° anniversario della battaglia di Adwa (1896), è un'opera costruita come un contro-racconto che, intrecciando testimonianze orali, canti, allegorie e materiali d'archivio, compie il gesto fondamentale di rovesciare lo sguardo.

