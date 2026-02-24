Un nuovo ecografo per il reparto di Oncologia dell’ospedale di Gallipoli

L'acquisto di un ecografo moderno ha migliorato le diagnosi nel reparto di Oncologia dell’ospedale di Gallipoli. La causa è il crescente numero di pazienti che necessitano di controlli più precisi e tempestivi. Questa apparecchiatura permette ai medici di individuare le anomalie più rapidamente, favorendo interventi più efficaci. L’unità sanitaria ha investito risorse per aggiornare le attrezzature e offrire cure più accurate. La nuova strumentazione sarà operativa già da questa settimana.

Lo strumento, che è stato donato dalla Fondazione "Banca Popolare Pugliese G.Primiceri", è dotato di un sistema digitale all'avanguardia per diagnostica e assistenza ai pazienti GALLIPOLI – Un nuovo ecografo è a disposizione del reparto di Oncologia dell'ospedale "Sacri Cuore di Gesù" di Gallipoli. Lo ha donato la Fondazione "Banca Popolare Pugliese G. Primiceri". Lo strumento è dotato di un sistema digitale all'avanguardia, con immagini di alta qualità e funzioni avanzate di assistenza ai medici per prelievi e biopsie. La consegna dell'ecografo è avvenuta lunedì nel presidio ospedaliero, alla presenza del presidente della banca, Vito Primiceri.

Colleferro. Inaugurato questa mattina il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino alla presenza del Presidente RoccaQuesta mattina a Colleferro è stato aperto il nuovo reparto di Oncologia dell’ospedale Parodi Delfino.

Sanità, inaugurato l’ampliamento del reparto di Oncologia e il Day Hospital dell’ospedale di ColleferroQuesta mattina, all’ospedale Leopoldo Parodi Delfino di Colleferro, è stato inaugurato l’ampliamento del reparto di Oncologia e del Day Hospital.

