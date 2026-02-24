Un nuovo brevetto di Sony descrive un PSSR migliorato | riguarda PS5 Pro?

Sony ha depositato un brevetto che modifica il sistema di upscaling con intelligenza artificiale per PS5 Pro. La causa di questa novità è la volontà di migliorare l’esperienza visiva dei giocatori. Il brevetto descrive un PSSR più efficiente e preciso, applicabile anche ad altri dispositivi. La registrazione del brevetto suggerisce che Sony lavora a una versione aggiornata della console. Resta da vedere quando questa innovazione arriverà sul mercato.

Sony ha registrato un nuovo brevetto che potrebbe rivoluzionare il funzionamento del PSSR, il sistema di upscaling con intelligenza artificiale legato a PS5 Pro. Il documento tecnico descrive un' evoluzione significativa dell'algoritmo, pensata per migliorare qualità visiva e stabilità del frame rate. L'obiettivo è risolvere alcune criticità emerse nei giochi più pesanti, in particolare sotto carico GPU elevato. Le indiscrezioni parlano di un possibile aggiornamento futuro per PS5 Pro, anche se al momento non c'è alcuna conferma ufficiale. Tech4Gamers riporta che per comprendere la portata del brevetto occorre partire dal PSSR.