Un museo per la pallavolo umbra | raccolta di cimeli storici a Santarelli

La creazione di un museo dedicato alla pallavolo umbra nasce dall’interesse di appassionati locali di conservare cimeli storici e testimonianze di successi passati. L’obiettivo è raccogliere foto, trofei e divise che raccontano la crescita dello sport nella regione. La struttura si svilupperà in un edificio di Santarelli, vicino a un impianto sportivo molto frequentato. La raccolta di materiali si sta intensificando per aprire le porte entro la fine dell’anno.

Un percorso mirato a preservare la memoria della pallavolo regionale prende forma in Umbria, in occasione degli 80 anni dalla nascita della Federazione Italiana Pallavolo. Il Comitato Regionale Fipav Umbria promuove un progetto dedicato alla valorizzazione della storia della pallavolo nella regione, invitando società, atleti e appassionati a contribuire con cimeli, fotografie, filmati e documenti. L'iniziativa prevede l'organizzazione di una esposizione celebrativa e punta, se possibile, a alimentare la nascita di un museo permanente della pallavolo in Umbria. La proposta mira a conservare elementi tangibili che raccontano l'evoluzione della pallavolo regionale, raccogliendo in modo sistematico fotografie, filmati, ritagli di giornale, maglie, trofei, biglietti, locandine e altri cimeli significativi.