Un minuto di stop per i giocatori in caso di infortunio in campo La proposta della Fifa per limitare le simulazioni
La proposta della Fifa nasce dalla crescente frequenza di interruzioni ingiustificate durante le partite, spesso causate da simulazioni di infortunio. Per arginare questo problema, si pensa di imporre un minuto di sosta ai giocatori coinvolti, costringendoli a rimanere fermo durante l’eventuale simulazione. Questa misura mira a rendere il gioco più fluido e meno soggetto a manovre tattiche, influenzando le strategie delle squadre. La decisione potrebbe cambiare il modo di interpretare le simulazioni in campo.
Lo stop alle simulazioni trova una nuova frontiera. La Fifa vuole introdurre una nuova regola per limitare le simulazioni di infortunio e le interruzioni strategiche del gioco. Un calciatore che riceve cure mediche in campo dovrà restare fuori per almeno un minuto prima di poter rientrare. La proposta sarà discussa sabato in Galles durante l’assemblea annuale dell’International Football Association Board (Ifab), l’organo che decide le modifiche alle Regole del Gioco. Ad oggi non esiste alcune regola che gestisce questa casistica, ma viene lasciata all’arbitro la facoltà di decidere quando far rientrare un calciatore in campo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
La FIFA vuole limitare simulazioni e perdite di tempo con una nuova regola che penalizza i veri infortunatiLa FIFA ha deciso di introdurre una nuova regola per penalizzare chi finge di essere infortunato, a causa delle lunghe perdite di tempo in partita.
