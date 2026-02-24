Un mercato pazzerello

Il film di Bellocchio sulla ricostruzione di Portobello evidenzia un’Italia fatta di drammi personali e storie intense. La narrazione mostra un Paese dominato dall’emotività più che dalla ragione, con personaggi che lottano tra dolore e speranza. La pellicola dipinge scene dure e realistiche, spesso crude, che riflettono la complessità delle vite coinvolte. La rappresentazione spietata si concentra sui dettagli più crudi di questa realtà.

© Ilpost.it - Un mercato pazzerello

«La ricostruzione di Portobello fatta da Bellocchio è impietosa. Quasi feroce: ma, temo, lucida. Un Paese di casi umani, di vicende strappalacrime, di limitata ragione e di illimitata emotività» Ho visto la prima puntata di Portobello, la serie tivù di Marco Bellocchio sulla vicenda giudiziaria (spaventosa) che travolse la vita di Enzo Tortora, conduttore televisivo di enorme successo popolare. Vedrò volentieri anche le altre cinque. Tralascio ogni scontato elogio di Bellocchio, ormai una specie di highlander del cinema italiano: I pugni in tasca, opera prima e suo primo grande successo, è del 1965. 🔗 Leggi su Ilpost.it Mercato Napoli, spunta il possibile ritorno: l’idea di mercato è clamorosaIl calciomercato del Napoli si sta muovendo con attenzione, concentrandosi su alcune questioni aperte. Mercato Napoli, è sfida alla Juventus! Un nome dalla Liga può accendere il mercatoIl mercato invernale del Napoli si presenta come un’occasione per rafforzare la rosa in vista della seconda parte della stagione. Reazione ai VECCHI VIDEO dei Me contro Te!