Un gol per nonno Lalo e Scaloni | Troilo sogna il Mondiale con il Parma in testa

Troilo ha segnato un gol decisivo, spinto dalla passione per il calcio e desideroso di portare il Parma in testa alla classifica. La statuetta di miglior in campo, consegnata al termine della partita, si trova ora su una libreria vuota, simbolo della sua vittoria personale. La vittoria di Troilo si intreccia con il sogno di scalare il campionato, mentre la squadra si prepara alla prossima sfida. La strada verso il tricolore continua con determinazione.

Il difensore argentino non lo ha mai nascosto: il suo desiderio più grande è andare in America con l'Argentina. Ma intanto c'è da lottare per la salvezza La statuetta di migliore in campo che gli è stata consegnata a fine partita è lì, su una libreria vuota. C'è solo un Buddha, poi nient'altro su quei ripiani a casa di Mariano Troilo. Da domenica sera sullo scaffale campeggia il Panini Player of the Match che gli è stato assegnato dopo aver deciso la partita contro il Milan. Un premio meritato, arrivato dopo 102' in apnea dove Nano non ha mai tirato indietro la gamba e dove, al minuto 80', ci ha messo la testa per spedire in porta quel pallone ‘avvelenato’ di Valeri. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma, a San Siro passano i ducali! La decide il gol di TroiloTroilo ha segnato il gol decisivo durante la partita tra Milan e Parma, provocando la vittoria dei ducali.

Diretta gol Serie A LIVE: Milan Parma, ducali avanti con Troilo!Troilo segna il primo gol per il Parma, portando i ducali in vantaggio contro il Milan.

Un gol per nonno Lalo e ... Scaloni: Troilo sogna il Mondiale con il Parma in testaIl difensore argentino non lo ha mai nascosto: il suo desiderio più grande è andare in America con l'Argentina. Ma intanto c'è da lottare per la salvezza ... parmatoday.it

