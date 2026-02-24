un duo senigalliese in gara tra i big

Colombre, artista di Senigallia, si esibisce questa sera all’Ariston con la canzone

Il senigalliese Colombre e la compagna Maria Antonietta stasera sul palco dell’Ariston. "La felicità e basta" è una delle 30 canzoni in gara alla 76esima edizione del Festival di Sanremo. Il duo indie è composto dalla pesarese Letizia Cesarini (Maria Antonietta) e dal senigalliese Giovanni Imparato (Colombre). Due carriere distinte, fino alla nascita di "Luna di Miele", l’album che hanno scritto per celebrare i loro 15 anni di amore. Sono partiti sabato da Senigallia alla volta di Sanremo dove si esibiranno con una canzone che è un inno alla felicità intesa come diritto universale, non come premio da conquistare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

