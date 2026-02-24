Un arsenale di coltelli a bordo dell' auto guidata senza patente giovane denunciato

Durante un controllo stradale notturno, è stato scoperto un giovane alla guida di un’auto senza patente, che trasportava un arsenale di coltelli. La sua condotta ha attirato l’attenzione degli agenti, che hanno deciso di ispezionare il veicolo. All’interno sono stati trovati diversi coltelli di varie dimensioni, pronti a essere usati. La scoperta ha portato alla sua denuncia, mentre proseguono le verifiche sulla provenienza degli oggetti rinvenuti.

Notte di controlli a Finale Emilia: i Carabinieri fermano un'auto e sequestrano un piccolo arsenale di dieci coltelli, denunciando il passeggero e sanzionando l'amico alla guida senza patente e con dell'hashish Un normale controllo stradale nel cuore della notte si è trasformato nel sequestro di un vero e proprio campionario di armi da taglio. Nelle prime ore di ieri, una pattuglia della Stazione Carabinieri di Finale Emilia ha intercettato un'autovettura sospetta che transitava lungo via Trento e Trieste. A bordo del veicolo viaggiavano due giovani del posto, il cui atteggiamento particolarmente nervoso ha spinto i militari ad approfondire le verifiche, portando alla luce una serie di gravi irregolarità. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

Leggi anche: Senza patente alla guida di un’auto rubata: denunciato con il complice

Catania, in auto senza patente e sotto effetto di droga: 44enne fermato e denunciatoA Catania, un uomo di 44 anni è stato fermato e denunciato dalla Polizia di Stato per aver guidato senza patente, sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e in assenza di patente valida.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: La città dei coltelli contro il decreto sicurezza; Coltelli sotto il tappetino dell’auto. Scatta la denuncia per un 28enne; Napoli: insulta l'arbitro e la moglie lo accoltella pensando che parlasse con lei; Su segnalazione Fbi, giovane arrestato in Macedonia, 'preparava strage'.

Trovato un arsenale a casa di un disoccupato incensurato, armi e coltelliIn casa aveva un vero e proprio arsenale: un lanciarazzi, 6 pistole, una scacciacani, una carabina ad aria compressa e persino una penna pistola. Armi ma anche munizioni con 212 proiettili di vario ca ... ansa.it

Incensurato con un lanciarazzi in casa: scoperto un arsenaleÈ un arsenale quello trovato nella casa di un 51enne incensurato di Sant'Antimo dai carabinieri della locale tenenza. Perquisendo l'abitazione quando non vi era alcuno, i militari hanno rinvenuto in u ... napolitoday.it

Un vero arsenale nascosto tra le mura domestiche di un appartamento. Katane, asce, coltelli, addirittura un apparecchio da mattazione. Oltre 240 armi bianche sono state rinvenute a Perugia dalle Forze dell'Ordine durante la perquisizione dell'abitazione di u - facebook.com facebook