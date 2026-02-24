Un altro miracolo a San Siro Sfotto del Bodo in attesa della sfida ci Champions con l' Inter

Il Bodo Glimt provoca l'Inter con un commento ironico prima della partita di questa sera a San Siro. La squadra norvegese si prende gioco degli avversari, sottolineando la propria fiducia in vista della sfida di Champions League. I tifosi sono curiosi di vedere se la loro squadra riuscirà a confermare la buona forma. L'attenzione si concentra sul campo, dove si sfideranno le due formazioni alle 21.

L'incontro di Champions League tra Inter e Bodo Glimt, in programma stasera allo Stadio San Siro di Milano alle ore 21.00, sarà decisivo per determinare quale delle due squadre riuscirà a staccare il biglietto per gli ottavi di finale della massima competizione calcistica dell'Uefa. Dopo aver mancato l'accesso alla fase a eliminazione diretta del prestigioso torneo, i nerazzurri sono stati costretti ad affrontare i playoff, trovando sul loro cammino la squadra norvegese, particolarmente ostica soprattutto nelle gare casalinghe. Sfruttando alla perfezione il fattore campo, i gialloneri sono riusciti a vincere la gara di andata dello scorso mercoledì 18 febbraio con il risultato di 3-1 e stasera cercheranno di difendere con le unghie e con i denti questo loro vantaggio, con la speranza di mettere in difficoltà i rivali in contropiede. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

San Siro non esaurisce i biglietti per Inter-Bodo Glimt, attesa la tifoseria norvegeseL’affluenza di tifosi norvegesi a San Siro deriva dalla voglia di sostenere il Bodo Glimt, che cerca di recuperare il risultato dell’andata.

Chivu Inter, il tecnico prepara la sfida del riscatto a San Siro per ribaltare il Bodo e scacciare l’andataChivu Inter si concentra sulla partita di questa sera a San Siro, dove i nerazzurri cercano di recuperare il risultato dell’andata contro il Bodo.

