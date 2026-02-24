Ultramaratona da incorniciare

La vittoria di un atleta ha segnato la Ultramaratona del Conero-Memorial Mimmo Strazzullo, corsa sabato a Porto Recanati, grazie a una performance che ha battuto il precedente record stabilito due anni fa. La gara ha attirato numerosi appassionati, con corridori provenienti da diverse regioni che hanno sfidato il caldo intenso. La competizione si è conclusa con un finale emozionante, lasciando tutti con la voglia di rivedersi l’anno prossimo.

Un'edizione da incorniciare quella della Ultramaratona del Conero-Memorial Mimmo Strazzullo che si è corsa sabato a Porto Recanati, registrando il record di 1.400 iscritti. Lo svizzero Rueeger Pascal ha trionfato in 6 ore 18 minuti e 27 secondi nella gara dei 100 chilometri, mentre l'inglese Sarah Webster ha uguagliato il record europeo della 100 chilometri. La manifestazione, organizzata dal Grottini Team di Recanati con il patrocinio del Comune, ha visto sfidarsi gli atleti sulle distanze di 10, 30, 50 e 100 chilometri e nella staffetta 10x10 chilometri lungo il circuito cittadino che si è sviluppato sul lungomare, tra Scossicci e la zona parco Europa, con partenza e arrivo in piazza Brancondi.