Ultrà della Lazio ucciso a coltellate il killer non può stare nel carcere di Viterbo | c'è il figlio della vittima

Il trasferimento del sospettato di aver ucciso Giovanni Bernabucci è stato deciso dopo che si è scoperto che il detenuto ha tra i parenti il figlio della vittima. La decisione di spostarlo da Teramo a Ferrara nasce dalla necessità di evitare tensioni nel carcere di Viterbo, dove il figlio di Bernabucci si trova già. La vicenda ha portato a una crescente attenzione sulla sicurezza all’interno delle strutture carcerarie. La situazione rimane sotto stretto monitoraggio.

Il killer di Giovanni Bernabucci è stato trasferito da Teramo a Ferrara. Non può stare nel carcere Mammaggialla di Viterbo, perché tra i detenuti c'è il figlio della vittima. Davide Ernesti si trova nel carcere di Teramo per omicidio, gli avvocati difensori valutano la perizia psichiatrica. La gip ha disposto il carcere per Davide Ernesti, indagato per l'omicidio dell'amico ultrà della Lazio Giovanni Bernabucci a Viterbo. Mercoledì 25 febbraio, la comunità di San Martino al Cimino si raccoglierà per dare l'ultimo saluto a Giovanni Bernabucci, l'ultrà della Lazio ucciso a coltellate dal suo amico Davide Ernesti. A cinquantuno anni, la sua vita è stata tragicamente spezzata in un liti