Ultime Notizie Serie A | tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano

Una sospensione temporanea nel campionato di Serie A è stata causata dal maltempo che ha reso impraticabili alcuni campi. Le squadre coinvolte hanno dovuto riprogrammare le partite, mentre i tifosi attendono nuove date per gli incontri rinviati. La decisione è arrivata dopo le intense piogge che hanno colpito diverse città italiane nelle ultime ore. Le autorità sportive monitorano attentamente la situazione per garantire la sicurezza di tutti.

Bastoni Inter, tra il rinnovo e il possibile addio: il Barcellona lo ha inserito nella lista dei desideri! La rivelazione di Moretto Calciomercato Roma, Bernasconi è l’ultima idea per la fascia: è una richiesta di Gasperini! Il punto sulla trattativa Griezmann via dall’Atletico Madrid? Ci prova un club della MLS: trattativa avanzata! Giudice Sportivo Serie A, squalifica per Bastoni e Locatelli: multe per Milan e Juve! Tutte le decisioni dopo la 26^ giornata Infortunio Anguissa, il centrocampista è ad un passo dal recupero! Segnali incoraggianti dall’allenamento del Napoli Open Var, Tommasi spiega: «Troilo non fa nessun fallo, e nemmeno Valenti! Il gol annullato al Napoli un errore di. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

Atalanta-Napoli, Open Var su Hien-Hojlund: «Rigore? Giusto toglierlo. Gol Gutierrez? Era regolare»Nuovo appuntamento con Open Var, il format in collaborazione tra Dazn, Aia e Lega Serie A che fa luce sugli episodi arbitrali del weekend. msn.com

ultime notizie serie aSerie A: Atalanta-Napoli sfida Champions in equilibrio(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La sfida tra Atalanta e Napoli, un big match con vista Champions, attira gli sguardi nella 26/a giornata di serie A: la squadra di Conte sembra aver abbandonato ogni velleità d ... tuttosport.com