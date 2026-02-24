UFFICIALE! SELVAGGIA LUCARELLI PASSA A CANALE 5 | MA IN ESCLUSIVA OPPURE NO?

Selvaggia Lucarelli si trasferisce a Canale 5 dopo aver firmato un nuovo contratto. La decisione deriva dalla volontà di ampliare il suo pubblico e di partecipare a nuovi programmi televisivi. La giornalista ha già iniziato a registrare le prime puntate, attirando l’attenzione di molti spettatori. La sua presenza in prima serata cambia gli equilibri della rete e suscita curiosità tra gli appassionati di televisione. La vera domanda riguarda la natura dell’accordo, ancora da chiarire.

Selvaggia Lucarelli passa a Canale 5. La notizia ha fatto il giro del web pur nel giorno del debutto di Sanremo perché la popolare giornalista, si sa, fa sempre notizia. Ci pensa Dagospia ad informarci nel servizio fotografico ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello che vedrà un trio di donne provare a rianimare il padre dei reality. Conduttrice Ilary Blasi, opinioniste Cesara Buonamici e appunto Selvaggia Lucarelli. Non è dato sapere se sarà un contratto solo per il GF o un’esclusiva per le reti Mediaset. In autunno saranno esattamente dieci anni – era il 2016 – della sua esperienza come giudice a Ballando con le Stelle, voluta personalmente da Milly Carlucci. 🔗 Leggi su Bubinoblog

CHOC! MEDIASET VUOLE SELVAGGIA LUCARELLI IN ESCLUSIVA. ADDIO BALLANDO?Recentemente si è diffusa la notizia che Mediaset sia fortemente interessata a ingaggiare Selvaggia Lucarelli in esclusiva.

Selvaggia Lucarelli attacca Conti per Sanremo 2026: Bufera su Andrea Pucci!

