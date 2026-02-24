Ue già spaccata su come reagire L’Eurocamera spinge per lo scontro

L’Europarlamento ha deciso di rinviare la ratifica dell’accordo con gli Stati Uniti sulle tariffe, evidenziando divisioni tra i parlamentari. La causa principale risiede nelle preoccupazioni riguardo agli effetti economici dell’intesa, che ha spinto alcuni a chiedere ulteriori approfondimenti. Maros Sefcovic, commissario Ue, insiste sull’importanza di rispettare l’accordo, sottolineando la sua rilevanza per le relazioni internazionali. La questione rimane al centro del dibattito europeo.

I parlamentari rinviano la ratifica dell'accordo con gli Usa sulle tariffe. Ma il commissario Maros Sefcovic ribadisce: «Il rispetto di quell'intesa è fondamentale». Antonio Tajani: «L'America non ha interesse a peggiorare la situazione». Prudenza ma soprattutto confusione. In Europa si va in ordine sparso perché mentre per la Commissione la soluzione migliore è mantenere l'accordo sui dazi raggiunto con gli Usa a luglio, l'Europarlamento ha messo in pausa il processo di ratifica. Il portavoce della Commissione europea per il commercio, Olof Gill, ha spiegato che «ciò che ci interessa è tornare a una situazione di stabilità e prevedibilità il più rapidamente possibile».

