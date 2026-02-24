Ucraina Zelensky mostra il suo bunker | Stateci accanto e siate coraggiosi come noi

Volodymyr Zelensky ha deciso di mostrare per la prima volta il bunker sotto gli uffici di Kiev, perché vuole trasmettere coraggio e determinazione alla popolazione. La sua scelta nasce dalla necessità di rassicurare i cittadini e di dimostrare che il governo è pronto a affrontare ogni emergenza. Il bunker si trova sotto l’edificio presidenziale di via Bankova e rappresenta un simbolo della resistenza ucraina. La visita si è svolta in un momento di tensione crescente.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha mostrato per la prima volta il bunker situato sotto l’edificio degli uffici presidenziali, in via Bankova a Kiev, insieme al suo ufficio di lavoro. Le immagini compaiono nel filmato del discorso pronunciato in occasione del quarto anniversario dell’inizio dell’ invasione russa dell’ Ucraina. Zelensky ha spiegato che proprio in quel bunker ha trascorso i primi mesi del conflitto. “Questo ufficio, questa piccola stanza nel bunker di via Bankova, è il luogo in cui ho avuto le mie prime conversazioni con i leader mondiali all’inizio della guerra. Qui ho parlato con il presidente Biden, ed è stato qui che ho sentito dire: ‘Volodymyr, c’è una minaccia, devi lasciare urgentemente l’Ucraina. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, Zelensky non va a Davos. Il paese al buio e al freddo

