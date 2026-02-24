Ucraina Zelensky coi leader Ue a Kiev nella cattedrale di Santa Sofia

Zelensky ha incontrato i leader europei a Kiev per celebrare il quarto anniversario dell’invasione russa, che ha portato distruzioni e sfide economiche al paese. La visita si è svolta nella cattedrale di Santa Sofia, simbolo storico e culturale dell’Ucraina. Durante l’incontro, i funzionari hanno discusso di aiuti militari e sostegno internazionale. La delegazione europea ha voluto dimostrare con questa visita la vicinanza all’Ucraina in un momento cruciale.

Più di una dozzina di alti funzionari europei sono arrivati martedì a Kiev per manifestare il loro sostegno nel quarto anniversario dell'invasione dell' Ucraina da parte della Russia. Tra i leader arrivati ci sono il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il presidente finlandese Alexander Stubb. A Kiev ci sono anche la premier danese Mette Frederiksen, quello svedese Ulf Kristeon, il primo ministro norvegese Jonas Gahr Store, il premier croato Andrej Plenkovic, il primo ministro estone Kristen Michal, la premier lettone Evika Silina.