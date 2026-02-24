ucraina von der leyen arriva a kiev per celebrare i 4 anni di guerra

Ursula von der Leyen si trova a Kiev per il quarto anniversario dell’invasione russa, causato dall’attacco su larga scala che ha sconvolto il paese. La visita arriva in un momento di tensioni crescenti e di sforzi internazionali per sostenere l’Ucraina. La presidente della Commissione europea ha incontrato funzionari locali e ha visitato alcune zone colpite dal conflitto. La sua presenza rappresenta un segnale di supporto concreto alla resistenza ucraina.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen è arrivata a Kiev martedì prima degli eventi che celebrano il quarto anniversario dell’invasione su vasta scala dell’Ucraina da parte della Russia. La visita avviene mentre l’ Unione europea lunedì non è riuscita ad approvare nuove sanzioni contro la Russia dopo le obiezioni a sorpresa dell’ Ungheria. I ministri degli Esteri si sono affrettati per finalizzare le sanzioni insieme a un nuovo massiccio prestito per Kiev in vista dell’anniversario di una guerra che ha causato la morte, i feriti o i dispersi di circa 1,8 milioni di soldati russi e ucraini. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Ucraina, per Zelenski i quattro anni di guerra sono ‘fallimento di Putin’: Costa e Von der Leyen a KievViktor Orban ha bloccato il prestito da 90 miliardi destinato all’Ucraina e ha messo il veto sul ventesimo pacchetto di sanzioni contro Mosca, creando tensioni con Kiev.

Russia-Ucraina, oggi i primi 4 anni della guerra. Von der Leyen: “Pace alle condizioni di Kiev”. Leader Ue da ZelenskyLa guerra tra Russia e Ucraina compie quattro anni, dopo che Mosca ha deciso di invadere il paese.

