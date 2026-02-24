Ucraina quattro anni dopo | lo stallo che smaschera il mito della vittoria russa

L’invasione russa in Ucraina, avvenuta quattro anni fa, ha provocato un lungo stallo che mette in discussione l’idea di una vittoria facile. I combattimenti continuano a ostacolare la stabilità della regione, mentre le forze coinvolte si fronteggiano senza un chiaro sbocco. La situazione rimane tesa e imprevedibile, con il conflitto che si protrae senza segnali di risoluzione imminente. La guerra, ormai la più lunga in Europa dal dopoguerra, continua a lasciare il segno.

Roma, 24 feb – Quattro anni dopo l’invasione russa su larga scala, la guerra in Ucraina è diventata la più lunga guerra tra Stati combattuta in Europa dal 1945. Un conflitto che non ha prodotto né il crollo di Kyiv né il trionfo strategico di Mosca, ma uno stallo sanguinoso che consuma uomini, risorse e prospettive. E mentre sul campo si combatte metro dopo metro, sul piano politico si gioca una partita ancora più delicata: chi deciderà i termini della pace? Quattro anni di guerra all’Ucraina. Nel 2025 la Russia ha mantenuto l’iniziativa tattica su diversi settori del fronte. Ma i numeri raccontano una realtà meno trionfale di certa propaganda. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

Guerra Ucraina, quattro anni dopo: il fronte bloccato tra perdite record e offensiva russa. Chi sta vincendo davvero?La guerra in Ucraina, iniziata quattro anni fa, continua a devastare il territorio e a creare caos.

