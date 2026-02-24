Ucraina per ricostruirla serviranno 588 miliardi di dollari

L’Ucraina ha stimato che per ricostruirsi serviranno 588 miliardi di dollari nei prossimi dieci anni. La cifra deriva da uno studio della Banca mondiale, realizzato con il supporto del governo ucraino, dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. La stima si basa sui danni causati dal conflitto e sui lavori necessari per riparare le infrastrutture danneggiate. La cifra rappresenta un passo concreto verso la ripresa del Paese, ma resta ancora molto da fare.

Per ricostruire l'Ucraina serviranno 588 miliardi di dollari nel prossimo decennio. La valutazione arriva dalla Banca mondiale, che insieme al governo ucraino, alla Commissione Ue e all'Onu, ha elaborato la quinta edizione del Rapid damage and needs assessment (Rdna5), pubblicato alla vigilia del quarto anniversario della guerra. Il report, che prende in considerazione 46 mesi del conflitto, dal febbraio del 2022 al 31 dicembre 2025, aggiorna le stime che riguardano i danni, le perdite e il costo per ricostruire il Paese. Va da sé quindi che non si tratta di una valutazione definitiva, visto che man mano che prosegue la guerra in Ucraina i numeri sono inevitabilmente destinati a crescere.