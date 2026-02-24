Ucraina Palazzo Chigi | Risoluzione del conflitto è interesse strategico strategico

Il governo italiano ribadisce la propria vicinanza all’Ucraina, ricordando che la risoluzione del conflitto rappresenta un interesse strategico. La decisione arriva in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa, che ha causato gravi danni e sofferenze alla popolazione ucraina. La solidarietà si traduce anche in sostegno pratico, come l’invio di aiuti umanitari e assistenza militare. La posizione del governo si mantiene ferma e senza tentennamenti.

"Nel quarto anniversario dell'ingiustificata e brutale aggressione russa all'Ucraina, il Governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla popolazione ucraina. In questi quattro anni di lotta del popolo ucraino per la difesa della propria libertà e indipendenza, l'Italia ha sempre assicurato il proprio costante e convinto sostegno insieme ai propri alleati europei e occidentali". Così Palazzo Chigi in una nota. "L'Italia concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura. In questa prospettiva, il Governo sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti e partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza per l'Ucraina", prosegue la nota della Presidenza del Consiglio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina, Palazzo Chigi: risoluzione conflitto interesse europeo prioritarioUna decisione recente evidenzia come la risoluzione del conflitto in Ucraina rappresenti un interesse prioritario per l'Europa, poiché influisce direttamente sulla sicurezza continentale e sull'Italia.

