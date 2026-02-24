Ucraina Palazzo Chigi Obiettivo pace sovranità e integrità territoriale
Il governo italiano ha deciso di rafforzare il sostegno all’Ucraina, dopo che la guerra ha causato gravi danni alle infrastrutture del paese. La decisione deriva dall’aumento degli aiuti militari e umanitari, necessari per rispondere alle esigenze urgenti della popolazione. Le autorità italiane intendono continuare a sostenere i cittadini ucraini colpiti dal conflitto, che affrontano quotidianamente difficoltà crescenti. La priorità resta la pace e la tutela della sovranità nazionale.
ROMA (ITALPRESS) – “Nel quarto anniversario dell’ingiustificata e brutale aggressione russa all’Ucraina, il Governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla popolazione ucraina. In questi quattro anni di lotta del popolo ucraino per la difesa della propria libertà e indipendenza, l’Italia ha sempre assicurato il proprio costante e convinto sostegno insieme ai propri alleati europei e occidentali”. Così Palazzo Chigi in una nota. “L’Italia concorre con determinazione agli sforzi internazionali per promuovere una pace giusta e duratura. In questa prospettiva, il Governo sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti e partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza per l’Ucraina – prosegue la nota della Presidenza del Consiglio -. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Groenlandia, i leader Ue a Trump: “Fa parte della Nato e appartiene al suo popolo, sovranità e integrità territoriale vanno rispettate”Un documento congiunto di leader europei, tra cui Meloni, Merz, Macron e Frederiksen, ribadisce che la Groenlandia, parte della Nato e del suo popolo, merita rispetto della sovranità e dell’integrità territoriale.
Mattarella e… “l’integrità territoriale dell’Ucraina”L'articolo esplora il ruolo di Mattarella nel contesto dell'integrità territoriale dell'Ucraina, mettendo a confronto questa vicenda con la situazione della Jugoslavia.
