P. De Luca commenta il sostegno italiano a Kiev, evidenziando come la decisione derivi dalla violenza subita dall’Ucraina quattro anni fa. La guerra ha causato devastazioni e migliaia di sfollati, spingendo il governo a rafforzare i rapporti con le autorità di Kiev. De Luca sottolinea l’importanza di mantenere l’impegno, mentre le tensioni tra i due paesi continuano a crescere. La situazione rimane complessa e in evoluzione.

Roma, 24 feb, (Adnkronos) - “Quattro anni fa l'Ucraina veniva brutalmente aggredita dalla Russia di Putin. Siamo orgogliosi di aver sostenuto da subito con tutte le forme di assistenza necessarie la resistenza del popolo e delle istituzioni ucraine rispetto ad un attacco inaccettabile all'indipendenza, alla libertà di uno Stato sovrano e ad una violazione grave del diritto internazionale". Lo afferma Piero De Luca, capogruppo del Pd in commissione Affari europei della Camera. "Il conflitto -aggiunge- purtroppo produce ogni giorno vittime innocenti ed enormi sofferenze. È necessario continuare ad aiutare l'Ucraina. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Ucraina: Bergamini, 'sostegno a Kiev identitario'Il sostegno a Kiev si rafforza a quattro anni dall'invasione russa, causata da un'escalation militare che ha provocato danni diretti alle città ucraine.

Ucraina, Meloni conferma il sostegno a KievIl sostegno dell’Italia all’Ucraina si rafforza con la conferma di Meloni, che punta ad aumentare la convergenza tra gli alleati europei.

