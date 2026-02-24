Ucraina | Mulè ' fratelli e sorelle di chi lotta e muore per libertà e democrazia'

Il ministro Mulè ricorda i soldati ucraini uccisi durante la recente offensiva russa, attribuendo i loro sacrifici alla difesa della libertà e della democrazia. La sua dichiarazione nasce dalla crescente tensione nel paese, dove le tensioni militari si intensificano ogni giorno. Con parole chiare, invita a non dimenticare il costo umano di questo conflitto e sottolinea il valore della resistenza. La situazione rimane complessa e fragile, mentre le forze si preparano a nuove sfide.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "In questo giorno che purtroppo non può essere consegnato ancora alla storia, ma è monito di un presente angoscioso e angosciante, mi limito da questo scranno a trasferirvi il pensiero di chi guida il gruppo di collaborazione parlamentare tra la Camera dei deputati e la Verkhovna rada ucraina. Lo faccio sulla scorta delle parole del nostro presidente, Lorenzo Fontana, che stamattina ha nuovamente esortato al raggiungimento della pace per mettere fine all''inutile strage' in corso". Lo ha affermato il vicepresidente della Camera e presidente di turno dell'Assemblea, Giorgio Mulè, al termine del ricordo in Aula del quarto anniversario dell'invasione dell'Ucraina da parte della Federazione Russa. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Christian De Sica, chi erano i fratelli Emilia e Manuel e la scoperta delle sorelleChristian De Sica è il più giovane tra tre fratelli: Emilia e Manuel, figli del padre Vittorio De Sica da due diverse donne, María Mercader e Giuditta Rissone.

Perugia, il flash mob per le proteste in Iran: "Vicinanza a chi chiede libertà e democrazia"Il 24 gennaio 2026, i Radicali di Perugia organizzano un flash mob in Piazza IV Novembre alle ore 12, per esprimere solidarietà al popolo iraniano.