ucraina meloni ribadisce il sostegno a kiev

L’Italia “sostiene e accompagna il processo negoziale promosso dagli Stati Uniti” tra Russia e Ucraina e “partecipa alle attività della Coalizione dei volenterosi per la definizione di solide garanzie di sicurezza” per Kiev. È quanto si legge in una nota pubblicata da Palazzo Chigi, in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina” che cade oggi, martedì 24 febbraio. Il messaggio è stato diffuso al termine della videochiamata che il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha avuto con la “Coalizione dei volenterosi”, che oggi si è riunita a Kiev. Si tratta di un’alleanza di Paesi fondata a Londra il 2 marzo 2025 dal presidente francese Emmanuel Macron e dal premier britannico Keir Starmer, e finalizzata a sostenere l’Ucraina e assicurare la protezione dei suoi confini da future aggressioni, nel caso in cui il conflitto con la Russia dovesse arrivare ad un accordo di pace. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Ucraina: A. Meloni, 'da conservatori difendiamo sovranità Europa e Occidente'; Meloni difende la riforma della giustizia e commenta l'appello del presidente della Repubblica.

Ucraina: A. Meloni, 'da conservatori difendiamo sovranità Europa e Occidente'Roma, 24 feb. (Adnkronos) - Siamo convinti che supportare l’Ucraina significhi difendere la sovranità e l’indipendenza dell’Europa intera, si tratta di proteggere valori e principi centrali non solo ... lanuovasardegna.it

Ucraina: quattro anni di guerra. Palazzo Chigi, popolazione possa vivere in pace nel pieno rispetto della sovranità e dell’integrità territorialeNel quarto anniversario dell’ingiustificata e brutale aggressione russa all’Ucraina, il Governo italiano rinnova la propria solidarietà e vicinanza alle Istituzioni e alla popolazione ucraina. In que ... agensir.it

