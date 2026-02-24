Ucraina | Maraio ' soluzione militare da sola non porta alla pace'

La decisione di aumentare le forniture militari alla regione è stata presa a causa dell’intensificarsi dei combattimenti e delle richieste di aiuto da parte delle autorità locali. I dettagli delle nuove consegne includono sistemi di difesa e munizioni, destinati a rafforzare la resistenza contro le offensive avversarie. Le autorità italiane sottolineano che questa mossa mira a sostenere la stabilità e la sicurezza nel territorio. Le consegne partiranno nelle prossime settimane e coinvolgono diverse forze armate.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - “A quattro anni dall'inizio dell'invasione e della guerra, il sostegno a Kiev non è in discussione. Ma proprio questo anniversario dimostra con chiarezza che qualcosa non ha funzionato: la soluzione militare, da sola, non può portare alla pace”. Lo dice Enzo Maraio, segretario nazionale di Avanti Psi. “È il momento -spiega- di rafforzare con decisione la strada politica e diplomatica, unica via realistica per arrivare a una soluzione giusta e duratura. Il coraggio della politica, della mediazione possibile, le vie da percorrere”. 🔗 Leggi su Iltempo.it Putin alla tv a russa: il 2026 può essere l’anno della pace (video) Le scuse alla vedova di un militare morto in UcrainaIl presidente Putin, in un intervento televisivo, ha aperto alla possibilità di una pace duratura in Ucraina, auspicando il 2026 come anno di risoluzione. Leggi anche: Pace in Ucraina, Ryabkov: “Soluzione vicina, serve l’ultimo sforzo”