Ucraina la testimonianza di Cesvi da Kharkiv | Persone senza riscaldamento a -20 gradi E le mine minacciano la vita nei villaggi

Cesvi ha riferito che a Kharkiv molte persone vivono senza riscaldamento a -20 gradi, perché le mine sparse nel territorio continuano a mettere a rischio le loro vite. La presenza di ordigni inesplosi ostacola gli aiuti umanitari e rende difficile la vita quotidiana nelle zone colpite. Le testimonianze raccolte indicano che le mine sono ancora molto presenti nei villaggi, creando una minaccia costante per la popolazione locale. La situazione resta critica in diverse aree dell’Ucraina.

Dal 2022, in Ucraina, 467 persone sono morte e altre mille sono rimaste ferite dallo scoppio di mine e residui bellici. Circa 137mila chilometri quadrati di territorio sono ancora contaminati, una superficie più grande dell’intero territorio della Grecia. Nel video la testimonianza di Mattia Borelli, operatore di Cesvi che in questo momento di trova a Kharkiv. “Da quattro anni – racconta- ogni inverno è peggiore di quello precedente. Gli attacchi alla rete elettrica sono quotidiani e lasciano milioni di persone senza riscaldamento mentre le temperature durante la notte possono scendere anche a -20 gradi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ucraina sotto attacco, bombe russe su Kiev e Kharkiv: migliaia di persone al buio e senza riscaldamentoLe recenti offensive russe hanno colpito Kiev e Kharkiv, causando blackout e interruzioni del riscaldamento per migliaia di civili.

Ucraina, “tregua” finita: 70 missili su Kiev e infrastrutture energetiche. “Oltre 1.100 edifici senza riscaldamento con -20 gradi”La Russia ha ripreso a colpire Kiev e le infrastrutture energetiche dell’Ucraina, rompendo la tregua annunciata venerdì scorso.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Noi siamo pace – Testimonianza di speranza dall’Ucraina; Padre Bovio: Nell’Ucraina in guerra tanta gente va in cerca di Dio; Guerra in Ucraina: tra paura, sgomento e speranza; Quattro anni di conflitto in ucraina, quattro anni di sinergie.

Quattro anni di guerra in Ucraina: la testimonianza di un giornalista triestinoLa guerra non è solo allarmi aerei, palazzi sventrati e morte, è anche dover tornare a casa nel buio pesto con le strade ghiacciate. E gli ucraini vanno avanti così da quattro anni. A testimoniare ... rainews.it

Ucraina. La pace comincia dalle parole e continua nella rete a sostegno degli sfollatiPerché odiare? Se continuassi a odiare, poi a chi rimarrebbe il mio odio? Ai miei figli. Yurij Lifansé pesa le parole, disegnando prospettive di pace mentre lo scorrere del tempo segna quattro anni ... agensir.it

#Guerra, freddo e povertà: testimonianza dall’ #Ucraina interris.it/copertina/guer… via @in Terris @Lifanse x.com

La collaborazione tra due musicisti di origine ucraina #draugveil e #selvnatt come nuova testimonianza della corrente romantic black metal. Al di là degli immancabili detrattori, “Blades & Roses” è dunque una collaborazione discreta e degna di attenzione, - facebook.com facebook