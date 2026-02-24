Ucraina | invasione russa quattro anni Si stimano quasi due milioni fra morti feriti e dispersi

L'invasione russa in Ucraina ha causato quasi due milioni di vittime tra morti, feriti e dispersi. Paolo Chiafele, salumaio pugliese residente a Kiev, ha raccontato di aver vissuto una notte difficile, con blackout e mancanza di riscaldamento, dopo il suo rientro da Leopoli. Le conseguenze del conflitto si fanno sentire in modo diretto sulla vita quotidiana di chi resta. La stazione di Kiev appare silenziosa e deserta in questa fase.

Nella foto di home page la stazione centrale di Kiev qualche ora fa. Il pugliese Paolo Chiafele, di Martina Franca, che vive e lavora da anni come salumaio in Ucraina, ha descritto cos’è questa notte, dopo il ritorno da Leopoli a Kiev: ritorno a casa, probabilmente senza corrente elettrica, senza riscaldamento. Freddo intensissimo, “sotto casa una lastra di ghiaccio”. Coprifuoco a mezzanotte. Questa mezzanotte in Ucraina ha una gravità particolare, droni e missili russi a parte. È la notte del quarto anniversario dall’inizio dell’invasione russa, con un numero sterminato di bombardamenti e la stima di circa un milione ottocentomila fra morti, feriti e dispersi. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

I soldati uccisi, feriti e dispersi in Ucraina sono quasi due milioniLa guerra in Ucraina ha causato perdite pesanti da entrambe le parti.

A Udine associazioni e partiti in piazza a quattro anni dall’invasione russa dell'UcrainaA Udine, un corteo di oltre cento persone ha marciato in piazza XX Settembre per commemorare i quattro anni dall’invasione russa dell’Ucraina.

L'Ucraina ha fatto l'impensabile: la Russia non si riprenderà per un secolo!

