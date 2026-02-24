Ucraina il peso di un Paese che non è mai stato periferico

Il conflitto in Ucraina nasce dalla pressione militare di una potenza vicina, che ha deciso di rafforzare la propria influenza nella regione. La crisi ha portato a tensioni crescenti e a un aumento delle consegne di armi ai territori coinvolti. Le autorità locali denunciano un deterioramento della sicurezza, mentre la popolazione si prepara a resistere. Le conseguenze si fanno sentire anche nei commerci e nella vita quotidiana delle città. La situazione resta sotto stretta osservazione.

Quando si parla di Ucraina, si tende ancora a farlo in termini di confine, di frontiera, di zona cuscinetto tra blocchi geopolitici. Eppure, prima della guerra russa su larga scala, l’Ucraina era già uno degli snodi materiali più rilevanti del continente europeo. Non un margine, ma una piattaforma. La sua importanza non nasce nel 2022. Nasce molto prima, nella geografia delle sue risorse. L’Ucraina è il primo Paese in Europa per superficie coltivabile. È uno dei maggiori esportatori mondiali di grano, mais e orzo. È il primo esportatore globale di olio di girasole. Questo significa che una parte consistente della sicurezza alimentare di Africa, Medio Oriente e Asia dipende, direttamente o indirettamente, dalla stabilità delle sue campagne e dei suoi porti. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

Secondo Trump, sono gli Stati Uniti a sostenere il peso della guerra in Ucraina. Quindi, l'Europa dovrebbe adattarsi alla strategia americana sulla pace, anche quando coincide con una sostanziale resa del paese aggredito. I dati sugli aiuti raccontano un'altra

