Ucraina flash mob di +Europa a Palazzo Chigi | Serve No-fly zone sul Paese

Un gruppo di attivisti di +Europa ha organizzato un flash mob davanti a Palazzo Chigi per chiedere una no-fly zone sull’Ucraina. La manifestazione si è svolta nel quarto anniversario dell’invasione russa, con volti determinati e cartelli che chiedevano interventi più decisi. La protesta ha attirato l’attenzione dei passanti e delle autorità, sottolineando il desiderio di maggiori misure di sicurezza per il Paese. La scena si è conclusa con un appello pubblico alle istituzioni.

© Lapresse.it - Ucraina, flash mob di +Europa a Palazzo Chigi: “Serve No-fly zone sul Paese”

Flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. In Piazza Colonna a Roma, davanti alla sede del governo, il leader di +Europa Riccardo Magi con Eric Jozsef di Europa Now, i parlamentari del Pd Lia Quartapelle, Marianna Madia e Filippo Sensi e Giulia Pastorella di Azione. Tra le mani stringono tutti insieme un bandierone formato da 27 bandiere dell’Unione europea più quella dell’Ucraina. “ Il popolo ucraino sta resistendo anche per garantire la sicurezza e la difesa all’Europa intera e per questo noi dobbiamo il massimo sostegno a quel paese”, dichiara Magi. 🔗 Leggi su Lapresse.it Leggi anche: Flash mob di +Europa a palazzo Chigi: "L'Ucraina sta difendendo i nostri valori" Leggi anche: Ucraina: flash mob pro Kiev di Più Europa davanti a p. Chigi alle 14,30 Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: TRIESTE | LA GUERRA NON E’ FINITA, AIUTATECI: FLASH MOB PER L’UCRAINA IN PIAZZA DELLA BORSA; Crisi Ucraina-Russia: tutto quello che c’è da sapere; Due appuntamenti in città per ricordare i quattro anni dall’inizio della guerra in Ucraina; Milano, manifestazione per l'Ucraina dopo quattro anni di guerra: la culla vuota in testa al corteo, proteggete i bambini. Flash mob davanti Palazzo Chigi: No fly zone sui cieli dell'UcrainaRoma, 24 feb. (askanews) - Un maxi lenzuolo cucito con le bandiere dell'Ue su cui spicca un vessillo giallo-blu dell'Ucraina. A esporlo, durante un flash mob davanti a Palazzo Chigi in occasione del q ... quotidiano.net Ucraina, flash mob di +Europa a Palazzo Chigi: Serve No-fly zone sul Paese(LaPresse) Flash mob di +Europa davanti a Palazzo Chigi nel giorno del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina. In Piazza Colonna ... stream24.ilsole24ore.com Palazzo Chigi: "Dall'Italia costante e convinto sostegno all'Ucraina. Sosteniamo i negoziati degli Usa, garanzie di sicurezza con i Volenterosi" #ANSA x.com Palazzo Chigi: "Dall'Italia costante e convinto sostegno all'Ucraina. Sosteniamo i negoziati degli Usa, garanzie di sicurezza con i Volenterosi" #ANSA - facebook.com facebook