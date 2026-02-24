Ucraina Fazzolari | La pace è interesse della Russia

Il sottosegretario Fazzolari ha affermato che la Russia ha interesse a terminare il conflitto in Ucraina, basandosi sull’attuale equilibrio di forze sul territorio. Durante un incontro di partito, ha sottolineato che la volontà di pace potrebbe emergere dalla situazione militare attuale. La sua analisi si concentra sulla possibilità che Mosca preferisca fermare le ostilità per consolidare i propri obiettivi strategici. La discussione si concentra sull’andamento delle operazioni sul campo.

Ne è convinto il Sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giovanbattista Fazzolari, rispondendo ai giornalisti a Palazzo Giustiniani, intercettato a margine del convegno “Quattro anni di lotta per la libertà. Il fallimento strategico della Russia e il risorgimento ucraino”. Nonostante quanto ammesso, il sottosegretario riconosce come l’intesa sulla pace non sia semplicissima, tanto che “quella che sarebbe la cosa più sensata per la Federazione Russa e per il popolo russo non è ciò che sarebbe utile per Putin e per la cerchia di oligarchi“. Per l’inquilino del Cremlino, infatti, sarebbe complicato ammettere una sconfitta sul campo, senza avere ottenuto neanche il controllo del Donbass, uno dei pretesti usati per l’invasione dell’Ucraina. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Quattro anni fa l’inizio della guerra tra Russia e Ucraina: la pace sembra sempre più un miraggioIl 24 febbraio 2022, le truppe russe hanno attraversato i confini ucraini, dando avvio a un conflitto che dura da quattro anni.

