Ucraina | Fassino ' a Kiev resistono anche per noi e non possiamo lasciarli soli'

Fassino afferma che l'Ucraina resiste perché crede nel valore della libertà e della sovranità, nonostante le devastazioni e le perdite subite negli ultimi quattro anni. La causa principale di questa determinazione è la volontà di difendere il proprio territorio e i propri diritti, anche in presenza di difficoltà enormi. La resistenza ucraina dimostra che la volontà di restare uniti resta forte, nonostante le sfide quotidiane. La questione rimane aperta e complessa.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "A 4 anni da un'aggressione che ha causato all'Ucraina centinaia di migliaia di vittime e la devastazione dell'intero Paese, si intensificano gli appelli alla pace, tutti affermando che deve essere 'giusta e sicura. Ma perché una pace sia accettabile e accettata occorrono alcune essenziali condizioni: non sia frutto di imposizioni, sia condivisa tra le parti, rispetti la sovranità di ogni nazione." Lo afferma Piero Fassino, vicepresidente della commissione Difesa della Camera. "Sono condizioni -aggiunge- che fino ad oggi non si sono verificate perché Putin persegue una pace fondata su una vittoria militare e su una resa umiliante per gli ucraini, imponendo la sottoposizione di Kiev ad un regime di 'sovranità limitata'.