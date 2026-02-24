Ucraina | Del Barba Iv ' attacco a identità Europa'

Del Barba denuncia che l’attacco all’identità europea dell’Ucraina deriva dalla guerra scoppiata quattro anni fa, che ha portato a un vero e proprio massacro. La violenza ha causato la morte di decine di migliaia di persone, interrompendo bruscamente il percorso verso la modernità. I combattimenti intensi e le perdite umane crescono di giorno in giorno, lasciando un Paese in stato di emergenza. La situazione resta difficile e ancora irrisolta.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Quattro anni fa il sogno del popolo ucraino di essersi incamminato verso la modernità è stato brutalmente interrotto ed è stato precipitato in un incubo, una carneficina che fa 35mila morti al mese". Lo ha sottolineato Mauro Del Barba, deputato di Italia viva, nel corso della commemorazione del quarto anniversario dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. "Il significato della guerra per l'Ucraina, oltre ai milioni di profughi, sta nell'unità di questo popolo, che non è stata spezzata. Quest'unità -ha aggiunto- può essere rappresentata con una parola, 'resistenza'".