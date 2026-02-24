Ucraina | Cremlino ' dare bomba nucleare a Kiev violerebbe diritto internazionale'

Il Cremlino afferma che l’ipotesi di inviare una bomba nucleare a Kiev viola le norme del diritto internazionale. La dichiarazione arriva in risposta alle voci di possibili consegne di armi nucleari da parte di Francia e Regno Unito. Mosca sottolinea che questa mossa potrebbe intensificare il conflitto e aumentare le tensioni nella regione. La questione rimane al centro del dibattito internazionale, mentre le discussioni continuano senza sosta.

Mosca, 24 feb. (Adnkronos) - L'intenzione di Parigi e Londra di trasferire una bomba nucleare a Kiev è una flagrante violazione del diritto internazionale. Lo ha affermato il portavoce presidenziale russo Dmitri Peskov. "Questa è una flagrante violazione di tutte le norme e i principi, nonché del diritto internazionale", ha detto in conferenza stampa il portavoce del Cremlino, commentando il rapporto del Servizio di intelligence estero russo (Svr) secondo cui la Francia e la Gran Bretagna stanno lavorando attivamente per fornire a Kiev una bomba nucleare e i mezzi per lanciarla. L'Svr sostiene che, secondo Parigi e Londra, in possesso di tali armi, Kiev sarebbe in grado di "ottenere condizioni più favorevoli per porre fine alle ostilità".

