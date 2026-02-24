Ucraina | Carfagna ' pace nasce da coerenza non da indifferenza e ambiguità'

Carfagna sottolinea che il quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina evidenzia il coraggio del popolo ucraino e la sua lotta contro l'aggressore. La ministra afferma che la pace si costruisce con coerenza e fermezza, non con indifferenza o ambiguità. Ricorda l’importanza di sostenere Kiev in ogni modo possibile, anche attraverso aiuti concreti e azioni decise. La testimonianza di resistenza si rafforza con ogni nuovo gesto di solidarietà.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Il quarto anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina ci ricorda lo straordinario coraggio del popolo ucraino, la sua eroica resistenza contro l'aggressore. Una lezione per Putin e per gli autocrati di tutto il mondo, un esempio per l'Occidente, a cominciare dall'Europa. Oggi come quattro anni fa la scelta dell'Ue e dell'Italia di schierarsi dalla parte di Kiev è stata quella giusta, perché altrimenti adesso sull'Ucraina, e forse anche su altri Paesi, sventolerebbe la bandiera della Federazione russa". Lo scrive sui social Mara Carfagna, segretaria di Noi moderati.