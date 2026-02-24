A. Meloni afferma che il supporto all'Ucraina nasce dalla volontà di tutelare la sovranità europea e occidentale, in risposta alle tensioni crescenti nel conflitto. La premier sottolinea che difendere l’indipendenza del paese coinvolge anche la stabilità di tutta la regione e la sicurezza dei cittadini italiani. L’attenzione si concentra sull’impegno dei conservatori nel preservare i valori fondamentali dell’Europa, con una particolare attenzione alle implicazioni pratiche di questa posizione.

Roma, 24 feb. (Adnkronos) - "Siamo convinti che supportare l'Ucraina significhi difendere la sovranità e l'indipendenza dell'Europa intera, si tratta di proteggere valori e principi centrali non solo per noi ma per tutto l'occidente. Il cui rafforzamento, e la cui tutela delle radici, rappresentano il cuore della politica conservatrice. La difesa di un popolo aggredito contro ogni regola del diritto internazionale si inserisce coerentemente in questa missione". Lo afferma Arianna Meloni, capo della segreteria politica di Fratelli d'Italia, intervistata da 'Il Foglio'. "Il Cremlino sta perdendo la guerra.

